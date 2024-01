Rijkswaterstaat kapt bijna 300 bomen langs noordelijke Rijkswegen

Foto: Boomwachters Groningen

De komende anderhalve maand gaan er langs de noordelijke rijkswegen in Groningen, Friesland en Drenthe zo’n 280 bomen gekapt worden. De bomen moeten weg, omdat ze volgens Rijkswaterstaat een gevaar vormen voor het verkeer.

De 130 populieren en 150 essen gaan om in de bermen langs de A7 in Friesland en Groningen, de A28 in Drenthe en de N33 in Groningen. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bomen zeer verzwakt door ziekte: “Bij harde wind of storm bestaat een grote kans dat deze bomen omwaaien, met risico’s voor het verkeer tot gevolg.”

Volgens Rijkswaterstaat wordt onderzocht op welke plekken herplant gaat plaatsvinden, hoewel dit wettelijk niet hoeft. De werkzaamheden worden meestal ’s nachts uitgevoerd om overlast voor het verkeer te beperken. De kap moet nu al plaatsvinden, zodat het broedseizoen van vogels niet in gevaar komt. Bomen waar roeken in zijn genesteld, gaan de komende twee weken al om zodat de dieren er geen last van hebben.