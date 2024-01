Relatief rustige jaarwisseling voor het UMCG

Foto: Joris van Tweel

De jaarwisseling is relatief rustig verlopen op de spoedeisende hulp van het UMCG. Dat laat het ziekenhuis op nieuwjaarsochtend weten via X (voorheen Twitter).

Volgens het UMCG kwam er gedurende de oudejaarsavond en -nacht slechts één vuurwerkslachtoffer binnen op de spoedeisende hulp. Eerder op de laatste dag van het jaar behandelde het UMCG nog eens twee vuurwerkslachtoffers.

Het ziekenhuis kreeg meer patiënten over de vloer met klachten na drugs- of alcoholgebruik. Volgens het UMCG waren dat er de afgelopen avond en nacht negen in totaal.