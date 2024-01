Regenachtige dinsdag, gevolgd door zonnige adempauze op woensdag

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Het wordt een turbulente week met bewolking, regenbuien, zonneschijn en windstoten. Het lijkt een dagelijkse verassing te worden wat de hemel ons brengt, dus houd je regenbroek maar bij de hand. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wisselen regen, wind en zon zich de aankomende af.

Dinsdag is er af en toe zon en neemt de bewolking in de loop van de middag toe, gevolgd door regen. Dinsdagavond is het regenachtig. Het wordt 7 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. Komende nacht loopt de temperatuur op naar 10 graden en neemt de wind toe naar hard en langs de Wadden tot stormachtig, windkracht 7 tot 8.

Woensdag is het zacht met 9 of 10 graden. Er staat een forse westenwind, windkracht 5 tot 6 en er zijn flinke perioden met zon. Verder blijft het droog. Donderdag is het rustig weer. Eerst is er af en toe zon en in de middag wordt het grijs met kans op een spatje regen. Het wordt 8 graden. In de nacht een paar stevige buien.

Vrijdag en tijdens het weekend is het vaak droog en valt er soms een enkele bui of buitje. De wind is doorgaans zuidwest en overwegend matig, windkracht 3 tot 4. Het wordt overdag rond 8 graden.