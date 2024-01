Rechter zet streep door plan voor concentratie kinderhartchirurgie in Groningen en Rotterdam

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

De rechter heeft vandaag (donderdag) een streep gezet door het besluit om kinderhartchirurgie enkel nog te laten plaatsvinden in Groningen en Rotterdam. De rechtbank vindt dat het ministerie zijn plannen beter had moeten onderbouwen.

Toenmalig minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid besloot vorig jaar dat de afdelingen kinderhartchirurgie in het UMC in Utrecht en Leiden moeten sluiten. De zorg zou in de toekomst enkel nog plaatsvinden in het UMCG en het UMC in Rotterdam. De operaties zouden op slechts twee locaties worden uitgevoerd om de chirurgen meer vlieguren te laten maken. Bovendien neemt het aantal specialisten af.

De medisch centra in Utrecht en Leiden stapten vervolgens naar de rechter. De sluiting zou zorgen voor verslechtering van de zorg op andere gebieden. De rechter stelt dat het besluit van de minister zorgvuldiger en met de juiste onderbouwing had moeten plaatsvinden.

De rechter is het ermee eens dat het gaat om “een verregaande keuze”, die “diep en onomkeerbaar ingrijpt in de organisatie van hartchirurgie voor kinderen met een aangeboren hartafwijking”. Als er de keuze wordt gemaakt om bepaalde locaties te sluiten, dan moet dat zorgvuldig en met de juiste onderbouwing gebeuren. Dat is nu niet het geval geweest, vindt de rechter.

De ziekenhuizen in Utrecht en Leiden reageren verheugd op de uitspraak van de rechter. Het UMCG wil het vonnis eerst bestuderen, voordat er een reactie volgt.