Rechter geeft Hockeyclub Groningen gelijk in zaak tegen gemeente

Foto Jacob Gunter. Groningen - Nijmegen

Hockeyclub Groningen, voorheen GHHC, heeft van de rechter gelijk gekregen in de zaak die de club aanspande tegen de gemeente Groningen.

De gemeente zegde vorig jaar de huurovereenkomst met de club op en verving die door een nieuw contract met slechtere voorwaarden. De club stapte daarop naar de rechter. De gemeente bood vorig jaar, onder de noemer ‘gelijk speelveld’, een groot aantal verenigingen dezelfde huurvoorwaarden aan.

Bij Hockeyclub Groningen stuitte dat echter op verzet. In een huurovereenkomst uit 2014 staat dat deze alleen opgezegd mag worden bij een gedwongen verhuizing. Dat is echter niet het geval: de club huurt op het complex Harener Holt vier velden en een kleedruimte, en dat blijft zo.

De gemeente wilde de overeenkomst ontbinden, mede vanwege het feit dat Haren is opgegaan in de gemeente Groningen. De rechter vindt die nieuwe situatie geen reden voor ontbinding van het contract. Hockeyclub Groningen is daar blij mee, want dat scheelt de vereniging veel geld.