‘Rambo’ zonder licht (17) aangehouden met drugs, geld en groot mes

Foto: Politie Groningen- Centrum via Instagram

Een 17-jarige inwoner van Groningen kreeg donderdagavond niet alleen een boete, nadat hij zonder licht door de binnenstad fietste. De inhoud van zijn tas leverde hem een tripje naar het politiebureau op.

Volgens politie in het centrum besloten agenten, nadat hij opviel door zijn fiets zonder lampjes, zijn tas eens te doorzoeken. Daarin zaten drugs, geld en een groot ‘Rambo-mes’, schrijven de agenten op Instagram.

De jongen is aangehouden en de verboden spullen zijn in beslag genomen. De minderjarige jongen mocht op het politiebureau een verklaring afleggen. Na het verhoor is de jongen naar huis gebracht en werd hulpverlening ingeschakeld voor ‘Rambo’.