Radiomarathon in Veronica Bar levert ruim 7.700 euro op voor Beatrix Kinderziekenhuis

De radiomarathon die internetzender Esperando in de laatste week van het jaar hield in de Veronica Bar aan de Ulgersmaweg, heeft 7.755 euro opgeleverd. Het geldbedrag gaat naar het Beatrix Kinderziekenhuis.

Van 26 tot 31 december maakte de radiozender een programma vanuit het café, waarbij muziek werd gedraaid en diverse artiesten live kwamen optreden. Voor een klein bedrag konden verzoekjes aangevraagd worden, en ook konden donaties gegeven worden. “Het was een ontzettend groot succes”, vertelt Jan Knevelman van de Veronica Bar. “Het was heel gezellig. Het is ook een evenement dat heel goed past in de laatste dagen van het jaar.”

In 2022 voor het eerst

Het geldbedrag is inmiddels overhandigd aan het Beatrix Kinderziekenhuis. Knevelman: “En ik kan inmiddels ook vertellen dat de actie dit jaar een vervolg gaat krijgen. Eind december gaat opnieuw een radiomarathon plaatsvinden. We hebben ook al een goed doel voor ogen, maar dat willen we nog even met hen afstemmen, voor we dit bekend gaan maken.” In 2022 werd er voor het eerst een radiomarathon gehouden. Bij die editie werd een vergelijkbaar geldbedrag opgehaald, dat toen naar stichting KiKa ging.

Hoogwerker met antenne

Radio Esperando was een etherpiraat die jaren geleden de activiteiten heeft voortgezet op internet. Tijdens de marathon werd een radiostudio opgebouwd in het café, waar de uitzendingen werden gemaakt. Naast het café stond een hoogwerker, waar een antenne in hing. Speciaal voor deze gelegenheid was de radiozender ook op de FM-band te horen. Hier had men toestemming voor gekregen.

In december 2022 bracht verslaggever Wouter Holsappel een bezoek aan het evenement: