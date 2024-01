Rabobank doneert 12.500 euro aan Dierenambulance Groningen

Foto: Dierenambulance Groningen

De leden van de Rabobank hebben maandag een cheque van 12.500 euro overhandigd aan Dierenambulance Groningen. De vereniging schrijft op X dat zij het geld gaan gebruiken voor de aanschaf van een emissievrije ambulance.

De donatie is afkomstig uit het Coöperatiefonds van de Rabobank. Ter ere van het 125-jarig bestaan, stelt de Rabobank vanuit dit fonds een bijdrage van €125.000 beschikbaar voor lokale verenigingen en stichtingen. Het geld is bedoeld voor duurzame projecten en initiatieven. Verenigingen, clubs of stichtingen in de sport mogen hier dus ook gebruik van maken.