Raadslid flabbergasted over koers gemeentebestuur om schooltandarts: “Het maakt mij echt verdrietig”

Raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen wil dat de schooltandarts terug gaat komen. Eerder kreeg de partij daarvoor de handen niet op elkaar, maar in het Stadhuis lijkt sinds kort een andere wind te waaien.

“Ik zal je eerlijk zeggen dat mijn mond open viel van verbazing”, vertelt Menger. “Ik las de Gezinsbode waarin een artikel was opgenomen dat door de gemeente is aangeleverd. Daarin staat dat één op de vier kinderen in Groningen niet naar de tandarts gaat, waarbij de gemeente oproept om hier juist wel gebruik van te maken. Vooral omdat kinderen tot achttien jaar gratis van een tandarts gebruik kunnen maken. En ja, toen brak mijn klomp wel even. Ik was flabbergasted, ik was echt boos.”

“We hadden dit veel eerder op kunnen pakken”

Menger maakt zich namelijk al jaren sterk om kinderen naar de tandarts te laten gaan: “Als partij hebben we hier al vaker aandacht voor gevraagd, en dat doen we nog steeds. Indertijd is de schooltandarts, net als het schoolzwemmen, wegbezuinigd. Wij hebben altijd gezegd: laat dat terug komen. Dat veel kinderen niet naar de tandarts gaan, dat is namelijk al langer bekend. In het verleden hebben we hier vaker aandacht voor gevraagd, maar de reactie was iedere keer dat het ontraden werd. En nu maakt het gemeentebestuur zich ineens zorgen dat één op de vier kinderen niet naar de tandarts gaat. Ik vind het echt ontluisterend, omdat we dit veel en veel eerder op hadden kunnen pakken.”

“Het is een politieke keuze”

Menger vertelt verder: “Door verschillende redenen gaan kinderen niet naar de tandarts. Bijvoorbeeld omdat er in een gezin te weinig kennis is over mondhygiëne, dat er simpelweg geen tandenborstels en tandpasta aanwezig is. Of dat het onbekend is dat kinderen tot achttien jaar gratis gebruik kunnen maken van de tandarts. Daarom hebben wij altijd gezegd: laat de schooltandarts terugkomen. Daarmee behandel je iedereen gelijk. Iedereen krijgt hetzelfde, er is geen onderscheid. Hoe moeilijk kan het zijn? Dit is echt een politieke keuze. En ja, het kost geld, maar dit is zo belangrijk, dat we dat geld maar ergens vandaan moeten zien te halen.”

“Ik daag de SP uit”

Een gezond gebit is volgens het raadslid belangrijk: “Als het gebit niet goed is, dan werkt dat door. Het zorgt voor allerlei andere problemen en klachten. Maar het zorgt uiteindelijk ook voor hogere kosten wanneer iemand uiteindelijk wel naar een tandarts gaat. En ik wil hierbij de SP ook uitdagen. De Socialistische Partij heeft dit onderwerp afgelopen jaar aangekaart. Als zij dit nog steeds belangrijk vinden, dan ben ik bereid om een motie vreemd in te dienen voor de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. Dit is zo belangrijk, dit moeten we gewoon regelen.”