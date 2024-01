Punt voor Velocitas tegen WVV, Forward hard onderuit

Foto: Rick van der Velde

Velocitas 1894 pakte zondag in de eerste klasse J een punt tegen WVV. Een klasse lager ging Forward onderuit tegen Stadskanaal. In 3B kende Engelbert – Groninger Boys geen winnaar.

1J

Velocitas speelde in Winschoten met 1-1 gelijk tegen kampioenskandidaat WVV. Bart Steenbergen zette Velocitas na een kwartier op voorsprong. Na rust maakte Rik Wubs gelijk. WVV is derde en Velocitas zevende met 15 punten uit 11 wedstrijden. Wedstrijden van zaterdag in 1J

2I

Forward ging thuis fors onderuit tegen Stadskanaal. Het werd 4-0. Forward zakte naar de negende plek met 12 uit 11. Helpman – Stadspark werd zaterdagavond al gespeeld. Het werd 9-2 voor Helpman. Verlag Helpman – Stadspark

3B

Het duel tussen Engelbert en Groninger Boys eindigde in 2-2. Groninger Boys staat tweede met 19 uit 12 en Engelbert is twaalfde met 10 uit 10.