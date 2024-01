PSV wil Thijmen Blokzijl overnemen, maar FC Groningen slaat bod af

Foto via FC Groningen

PSV heeft een bod uitgebracht op FC Groningen-verdediger Thijmen Blokzijl. Maar het bod van de Einhovenaren is volgens de club bij lange na niet hoog genoeg.

Dat vertelt FC-directeur Wouter Gudde maandagochtend aan DvhN.

Volgens de club wil FC Groningen Stadjer Blokzijl eigenlijk niet kwijt. Maar als er hoge bedragen op tafel komen, ziet de club geen andere optie dan een transfer te overwegen. Naar verluidt zou PSV vijf ton op tafel hebben gelegd voor de diensten van de achttienjarige verdediger. Komende donderdag is de transferdeadline en het is niet duidelijk of PSV bereid is meer geld op tafel te leggen voor Blokzijl.

Blokzijl verlengde vorig jaar maart zijn contract bij FC Groningen tot 2026. Blokzijl begon met voetballen bij Velocitas en Be Quick 1887. In de Opleiding op Sportpark Corpus den Hoorn werd Blokzijl vervroegd doorgeschoven van het Onder-12 naar de Onder-15 en de onder-17 ploeg. Twee jaar terug begon de centrale verdediger in FC Groningen onder-18, om na een half jaar aan te sluiten bij de selectie Onder-21. Een winter geleden mocht Blokzijl mee op trainingskamp met de hoofdmacht en kreeg na de winterstop van 2022/2023 meteen een basisplaats, die hij niet meer afstond.