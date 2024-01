‘Provincie maakt cultuurbeleid onvoldoende duidelijk en moet keuzes maken bij subsidies’

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De provincie maakt het cultuurbeleid onvoldoende zichtbaar, waardoor het meten van het effect ervan niet goed mogelijk. Dat vindt de Noordelijke Rekenkamer.

De provincie Groningen houdt niet systematisch bij of ze de doelen van het cultuurbeleid wel bereikt. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer. Die adviseert Provinciale Staten om een cultuurvisie vast te stellen met doelstellingen die geëvalueerd kunnen worden. Zo houdt de provincie beter zicht op die doelstellingen.

De Rekenkamer bekeek verder welke maatregelen de provincie trof tijdens de coronapandemie. Toen kregen culturele instellingen extra geld en coulance op de prestatie-eisen. Daarmee hadden zij voldoende middelen om te blijven bestaan en hun medewerkers grotendeels te behouden.

Tot slot adviseert de Rekenkamer de provincie een afgewogen keuze te maken over het toekennen van budget aan culturele instellingen. Dat is nodig, want de kosten stijgen en het Rijk dreigt minder subsidie te verlenen. De provincie moet daarom genoeg geld verstrekken om het huidige aanbod in stand te houden, of te accepteren dat er minder aanbod komt.