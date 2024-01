Provincie Groningen gaat ‘dringend appel’ naar Den Haag sturen voor behoud kinderhartcentrum UMCG

Foto: still uit video / UMCG

De provincie Groningen wil een dringend appel gaan sturen naar demissionair minister Helder en naar de formerende partijen over het belang en het behoud van het kinderhartcentrum in het UMCG.

Dat maakte gedeputeerde Tjeerd van Dekken woensdag duidelijk tijdens een extra vergadering in het provinciehuis. Het CDA had een extra commissievergadering aangevraagd, nadat een rechter vorige week donderdag een streep zette door de concentratieplannen van voormalig minister Kuipers voor de kinderhartcentra.

Meerdere partijen vinden, net als het CDA, dat de uitspraak er niet toe mag leiden dat het kabinet alsnog plannen ontwikkelt waarbij de kinderhartzorg in het UMCG kan verdwijnen. Demissionair minister Helder, de vervanger van de één dag voor de uitspraak spontaan vertrokken minister Kuipers, gaf daarna aan dat ze de komende weken in gesprek gaat met patiënten, betrokkenen en alle UMC’s. Zorgelijk, aldus Robert de Wit, Fractievoorzitter voor het CDA in Groningen: “Minister Helder lijkt de deur daarmee op een kier te zetten om de discussie weer open te gooien.”

Van Dekken stelde daarom opnieuw een brief naar Kuipers’ vervanger Helder te willen sturen en ook bij de formerende partijen aan te kloppen om zich hard te maken voor het behoud van het kinderhartcentrum. Maar Van Dekken maakte, op aandragen van verschillende partijen die nog geen grote beren op de weg zagen door de uitspraak van de rechter, wel de kanttekening niet op de stoel van de rechter te willen gaan zitten. \