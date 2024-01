ProRail gaat flitscamera’s inzetten bij spoorwegovergangen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Spoorbeheerder ProRail gaat flitscamera’s inzetten om het negeren van de rode lichten van spoorwegovergangen te ontmoedigen. ProRail wil niet zeggen waar de camera’s komen te hangen, maar zegt ze in principe door het hele land te willen gaan plaatsen.

De afgelopen periode zijn de flitscamera’s getest in Bunnik. Vanaf volgende maand wordt er gestart met de handhaving. “Nog te vaak rijden automobilisten, fietsers of vrachtwagenchauffeurs een spoorwegovergang over wanneer de rode lampen al knipperen en de slagbomen sluiten”, laat ProRail weten. “Om dit soort levensgevaarlijke acties te stoppen zijn we, samen met het Openbaar Ministerie, gestart met de plaatsing van de camera’s.”

Automobilisten die straks door de camera’s betrapt worden kunnen rekenen op een bekeuring van maximaal 280 euro. Brom- en snorfietsers moeten rekenen op een sanctie van 190 euro. De camera’s die gebruikt worden zijn zogeheten slimme camera’s. Het systeem analyseert de beelden en bij een mogelijke overtreding worden de beelden opgeslagen. Een buitengewoon opsporingsambtenaar bekijkt de beelden, kan vervolgens een bekeuring uitschrijven, waarbij deze dan via het CJIB thuis wordt gestuurd.