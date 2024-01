‘Proefballonnetje’ om Oekraïners terug te sturen leidt tot paniek in Haren: “Men neemt het direct voor waar aan”

Het proefballonnetje van Mona Keijzer (BBB) om Oekraïners terug te sturen naar hun thuisland, omdat er genoeg veilige gebieden in hun thuisland zouden zijn, heeft tot behoorlijk wat paniek geleid op de opvanglocatie in Haren. De Sociale Brigade vindt zulke proefballonnetjes inhumaan.

“De Oekraïners in het Nescio Hotel proberen het nieuws zo goed mogelijk te volgen”, vertelt Willemijn Kemp van de Sociale Brigade. “Toen ze dit hoorden brak er paniek uit. We moeten allemaal weg was al heel snel de conclusie. Om dit gedrag te begrijpen moet je de historie van het land induiken. Na de Tweede Wereldoorlog werd Oekraïne een socialistische Sovjetrepubliek. Niet met een democratie zoals wij die kennen, maar een eenpartijstelsel. Als er in de politiek dit werd gezegd, dan was dat ook zo. Dan gebeurde dat. Nu horen ze een politicus iets zeggen, en dan nemen ze dat direct voor waar aan.”

“Psychisch heel zwaar”

Voor de vrijwilligers van de Sociale Brigade betekende het dat ze mensen moesten kalmeren, en dat er uitgelegd moest worden dat het om een proefballonnetje ging. Toch zijn ze in Haren niet blij met de uitspraken zoals die gedaan zijn: “Je kunt je afvragen of dit humaan is. We hebben het over oorlogsvluchtelingen die het al heel zwaar hebben. Veel mannen zijn achtergebleven, waarbij er steeds meer worden opgeroepen om te vechten aan het front. Die onzekerheid, maar ook de vermoeidheid na twee jaar oorlog, maakt het psychisch erg zwaar.”

“Nederland heeft niet een asielcrisis maar een wooncrisis”

De BBB deed de uitspraken maandag bij de behandeling van de asielbegroting. De fractie vindt dat er serieus gekeken moet worden naar het terugsturen van Oekraïense vluchtelingen naar veilige delen van hun eigen land. Volgens de partij kunnen we niet iedereen in Nederland huisvesten. Kemp: “In december was VN-rapporteur voor huisvesting Balakrishnan Rajagopal in Groningen. Hij vertelde dat Nederland niet een asiel- maar een wooncrisis heeft. Jarenlang zijn er te weinig huizen gebouwd. Dat is het probleem. Mensen die gevlucht zijn voor de oorlog, met name vrouwen en kinderen, moeten ten alle tijde hier een veilige plek kunnen krijgen. Deze mensen moet je helpen. Dat mag nooit een vraag zijn.”

“Geen veilige plekken in Oekraïne”

Volgens de Tweede Kamerfractie van de BBB zijn er bepaalde delen in Oekraïne waar mensen niks te duchten hebben van de oorlog. Keijzer zegt gelezen te hebben over een skigebied dat net zo ver van het front ligt als de Alpen van Nederland. Kemp: “Er is geen enkele plek in Oekraïne veilig. De afgelopen twee jaar zijn er regelmatig mensen vanuit Groningen teruggekeerd. We houden met hen contact, maar regelmatig gaat dat heel moeilijk omdat ze urenlang in schuilkelders moeten zitten. De angst voor raket- en droneaanvallen is er in het hele land. Daarnaast zijn er de aanvallen op de energie-infrastructuur. De Russen proberen doelbewust de elektriciteit uit te schakelen. Momenteel is het rond het vriespunt, maar de afgelopen weken heeft men er fors winter gehad. Er zijn geen prettige plekken in het land, overal is er dreiging.”

Nescio Hotel

In de gemeente Groningen worden Oekraïners opgevangen op verschillende locaties, waarbij het Nescio Hotel één van deze locaties is. De Sociale Brigade is kort na het uitbreken van de oorlog opgericht met als doel om hulpgoederen in te zamelen en om vluchtelingen te ondersteunen bij diverse vraagstukken. Ook worden er regelmatig leuke uitjes georganiseerd.