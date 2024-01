Problemen met communicatiesysteem bussen al langer bekend: “Chauffeur moet veilig zijn werk kunnen doen”

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de Groningse politiek wordt bezorgd gereageerd op het nieuws dat communicatiesystemen in de bussen van Qbuzz nog altijd niet altijd goed werken. De SP en de Partij voor het Noorden gaan het provinciebestuur om opheldering vragen.

“Dat er problemen zijn met dit systeem, dat was bij ons al bekend”, vertelt Statenlid Dries Zwart van de Partij voor het Noorden. “We hebben in het verleden hier al meldingen over ontvangen. Wat mij verbaast is dat de problemen er nog steeds zijn, dat het niet opgelost is, en dat het nu zover is gekomen dat er een brandbrief is gestuurd om tot een oplossing te komen.”

Vakbond FNV: vrijwel alle chauffeurs ervaren problemen met het systeem

Vakbond FNV luidde vrijdag de noodklok. Volgens de organisatie lopen buschauffeurs en reizigers een veiligheidsrisico. De vakbond meldt dat het systeem vaak uitvalt en dat het opstarten van het systeem lang duurt. Dit heeft als gevolg dat de communicatie met de meldkamer tijdens gesprekken weg kan vallen, en als er onderweg iets gebeurt, kan de chauffeur het niet snel melden. De vakbond hield een enquête onder de 268 chauffeurs van Qbuzz, en maar drie procent van hen had nooit problemen met het systeem.

Dries Zwart (Partij voor het Noorden): “Een bus hoort bereikbaar te zijn”

Zwart: “Het aantal incidenten met agressie neemt toe. En dan kun je naar Ter Apel kijken, maar dit gebeurt ook op andere plekken in onze provincie. Beschonken passagiers die instappen, reizigers die herrie aan het schoppen zijn in de bus: wat mijn fractie betreft is er geen enkele discussie mogelijk. Een buschauffeur moet veilig zijn werk kunnen doen, en moet makkelijk en snel een melding kunnen doen. Niet via de eigen telefoon, maar via het systeem van de bus. Een bus hoort bereikbaar te zijn, waarbij als het nodig is heel snel hulp kan worden gevraagd.”

Bas de Boer (GroenLinks): “Bieden van een veilige werkomgeving is cruciaal”

Bas de Boer is Statenlid voor GroenLinks. “Buschauffeurs zijn helden. Ik reis regelmatig met de bus, en deze mannen en vrouwen zorgen ervoor dat je zo comfortabel mogelijk van A naar B wordt gebracht. De ontwikkeling die de vakbond aangeeft vinden wij zorgwekkend. De veiligheid moet bovenaan staan. Als een bus betrokken raakt bij een ongeluk, als er vervelende passagiers aan boord zijn, of er is pech, dan moet je altijd in staat zijn om contact te leggen met een meldkamer. In tijden waarin de agressie toeneemt, is het bieden van een veilige werkomgeving cruciaal.”

IVU-box

Het systeem dat gebruikt wordt in bussen is het zogeheten IVU-box, een product van het Duitse IVU Traffic Technologies AG. Het is een systeem dat door meerdere vervoerders in ons land wordt gebruikt. IVU-box kan het beste vergeleken worden met een computer die alles regelt. Wanneer een chauffeur aan zijn of haar dienst begint, wordt het personeelsnummer ingevoerd en vervolgens het omloopnummer. Op een schermpje ziet de bestuurder welke ritten hij of zij gaat rijden. Na het selecteren werkt alles automatisch. De bestemming op de bus wordt weergegeven, de halte-omroep in de bussen en het in- en uitchecken. Ook zorgt het systeem ervoor dat op afstand gezien kan worden waar het voertuig zich bevindt, hoeveel vertraging er is, worden de verkeerslichten aangestuurd, en zorgt het dus voor het contact tussen buschauffeur en meld- of regiekamer.

Tekst gaat verder onder de foto:





Bussen van Qbuzz zijn uitgerust met IVU-box, een systeem dat alles in een bus digitaal regelt. Foto: TheRoy-t via Wikimedia Commons (3.0)

Dries Zwart (Partij voor het Noorden): “Vroeger hadden chauffeurs 27Mc-bakkies”

Zwart: “Misschien willen we wel teveel. We willen alles onderbrengen in één systeem. Maar als er vervolgens een kink in de kabel komt, dan valt direct alles uit. Ik kan me herinneren dat er vroeger gewerkt werd met ’27Mc-bakkies’. Ik zeg niet dat vroeger alles beter was, maar dat werkte wel. En de essentie is dat een chauffeur zich veilig moet voelen, zijn werk moet kunnen doen, en altijd een melding moet kunnen maken als er iets mis is. Wij zijn ook van plan om actie te ondernemen. De Partij voor het Noorden is een op de mens gerichte partij. Mensen staan centraal. Vanuit die gedachte werken wij.”

Agnes Bakker (SP): “Provinciebestuur schoof het door naar de vervoerder en het OV-bureau”

Net als bij de Partij voor het Noorden is men ook bij de SP niet geschrokken. Agnes Bakker is de fractievoorzitter van deze partij: “Als partij spreken wij met veel mensen. We praten ook regelmatig met de chauffeurs die werkzaam zijn bij Qbuzz. Dus dit probleem was bij ons bekend, en we hebben het al eerder aan de kaak gesteld. Maar de reactie van het toenmalig provinciebestuur was dat zij het doorschoven naar het OV-bureau en het vervoersbedrijf. Daarom ben ik blij met het onderzoek van de vakbond dat het beeld bevestigt.”

“Als het systeem niet werkt kun je ook het aantal reizigers niet zien”

Volgens de SP heeft ook de provincie een rol aangezien zij middelen beschikbaar stellen om het busvervoer in de provincie enigszins op een acceptabel niveau te houden. “Inmiddels hebben we een nieuw provinciebestuur, waarbij ik hoop dat zij er iets anders in staan.” Volgens Bakker is het probleem ook groter dan alleen de communicatieproblemen die chauffeurs ervaren. “Werkelijk alles hangt aan IVU-box vast. Als het systeem niet werkt worden ook de aantallen reizigers niet geregistreerd. Terwijl op basis van deze aantallen wel de frequentie wordt bepaald hoeveel bussen op een lijn rijden. Dus als een systeem een dag niet werkt, dan hebben er op die dag geen reizigers gereisd, terwijl dat in werkelijkheid heel anders in elkaar steekt. Dit moet echt anders.”

Bas de Boer (GroenLinks): “Contact zoeken met andere regio’s”

IVU-box wordt ook in andere regio’s gebruikt. Voor De Boer van GroenLinks is het aanleiding om te zeggen dat het wellicht goed is om contact op te nemen met andere regio’s om te inventariseren welke problemen men daar heeft, en welke oplossingen men daar ziet. Voor de SP is het verhaal aanleiding om schriftelijke vragen aan het provinciebestuur te stellen. De Partij voor het Noorden, GroenLinks en PvdA zullen zich bij deze vragen aansluiten.