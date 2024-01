Privacy Awards naar twee Groninger organisaties

Tijdens een conferentie van Privacy First en ECP zijn deze woensdag de Nederlandse Privacy Awards uitgereikt. Twee van de vier prijzen gingen naar Groninger organisaties.

Het gaat om de streamingsdienst Jet-Stream, in de categorie Techniek, en om Publiek Vervoer Groningen Drenthe, in de categorie Toepassing. De Nederlandse Privacy Awards bieden een podium aan organisaties en initiatieven die privacybescherming als een kans zien om zich positief te onderscheiden en privacyvriendelijk ondernemen en innoveren tot norm te maken. Deze Awards worden jaarlijks georganiseerd rond de Europese Dag van de Privacy.

Jet-Stream is een streamingsdienst die erin is geslaagd om van de bescherming van de privacy van kijkers een verdienmodel te maken. De software die ze hebben ontwikkeld is innovatief en uniek omdat het adverteerders geen persoonlijke data van deze kijkers stuurt, maar alleen geanonimiseerde data en gegevens over context van de bekeken stream. Dit levert uiteindelijk zelfs meer advertentie-opbrengsten op dan de gebruikelijke gepersonaliseerde advertenties gebaseerd op individuele profielen van de kijkers.

Publiek Vervoer Groningen Drenthe zet zich in voor samenwerking tussen overheid en vervoersaanbieders, om zo een sociaal mogelijk vervoersaanbod te garanderen in de regio. Effectieve samenwerking vereist inzicht in reisbehoeften en reisgedrag van de betreffende doelgroepen. Publiek Vervoer Groningen Drenthe analyseert reisgedrag zonder inzage in persoonsgegevens. Dat ligt extra gevoelig wanneer het een kwetsbare groep betreft, zoals in dit geval Wmo-geïndiceerden.