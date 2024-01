Prentenboek moet herkenning en hoop bieden jonge kinderen in versterkingsoperatie

Foto: Denise Overkleeft

Herkenning in de realiteit en hoop op verbetering. Dat is wat het prentenboek ‘Noor en Heike grijpen in!’ moet geven aan jonge kinderen, die met hun ouders onderdeel zijn van de soms jarenlange versterkingsopgave in het aardbevingsgebied. Kinderen van basisschool De Poort in Ten Boer kregen dinsdagochtend de eerste exemplaren en werden uit het boek voorgelezen.

Het boek is geschreven door kinderboekenschrijver Pierre Carrière en geïllustreerd door Myriam Berenschot, beiden woonachtig in de provincie. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) liet het boek maken door het duo en NCG-directeur Regina Bouius las daarom dinsdagochtend voor aan de kinderen van groep 1 tot en met 4.

Carrière en Berenschot verdiepten zich in de aardbevings- en versterkingsproblematiek en maakten vervolgens een prentenboek, waarin kinderen herkenning en hoop kunnen. “Het is een boek wat de realiteit weerspiegelt, die niet altijd even fraai is”, stelt de NCG over het prentenboek. “Maar het biedt ook handvaten om als kind zo goed mogelijk door de soms jarenlange periode van versterking te komen. ”

Bewonersbegeleiders van NCG delen het prentenboek dit jaar uit aan ouders van jonge kinderen in de versterkingsopgave. Basisscholen en bibliotheken in de kern van het aardbevingsgebied krijgen een gratis exemplaar. Daarnaast is het boek vanaf vandaag ook in boekhandels en online te koop voor 9,50 euro. De opbrengst gaat naar initiatieven van en voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied.