Première docuserie ‘De aarde beeft’ zondagmiddag in Forum Groningen

Winfried Baijens - Foto Nienke Maat

Andere Tijden (NTR) presenteert in het Forum Groningen aankomende zondag de eerste aflevering van de vierdelige documentaire De aarde beeft.

De serie gaat over de vondst van het Groninger aardgasveld, de aardgaswinning de gevolgen voor de Groningers. De afgelopen maanden is presentator Winfried Baijens daarvoor in gesprek gegaan met zowel bekende (o.a. Johan Remkes en oud-voetballer Jan Mulder) als onbekende Groningers.

Baijens zal aankomende zondag aanwezig zijn bij de première en samen met het publiek kijken naar de eerste aflevering. Daarnaast zal singer-songwriter Erwin de Vries uit de serie live optreden.

Het programma duurt van 13:30 tot 14:45. Meer informatie over de première vindt u hier.

De complete serie De aarde beeft is te zien op 12, 19 en 26 januari en op 2 februari om 20:30 op NPO2.