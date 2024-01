Pragmatisch en betrokken raadslid Hans Moerkerk neemt afscheid: “Ik houd het kort, dank jullie wel”

Hans Moerkerk (L) en Niels Hilboesen (R) - Foto via Stadspartij 100% voor Groningen

Hans Moerkerk van Stadspartij 100% Groningen heeft woensdagmiddag afscheid genomen als raadslid in de gemeente Groningen. Moerkerk is onder de vlag van drie verschillende partijen actief geweest in de raad.

“Al bij de oprichting van de Stadspartij in 2002 kwamen we je naam tegen”, vertelt burgemeester Koen Schuiling (VVD) in een dankwoord aan Moerkerk. “In 2014 en 2015 was je woordvoerder voor de Stadspartij. Vijf jaar later kwam je opnieuw in de raad, toen als woordvoerder voor 100% voor Groningen. In 2021 werd je in eerste instantie tijdelijk raadslid, toen de fractievoorzitter met ziekteverlof ging. Dat was een gedenkwaardige installatie. Het was tijdens de hoogtijdagen van de coronacrisis. Jij was aanwezig, de griffier en ik, en de rest zat digitaal mee te kijken. Uiteindelijk bleef je raadslid, toen jullie fractievoorzitter niet terug kwam. Na de fusie tot Stadspartij 100% voor Groningen kwam je opnieuw terug als raadslid. In de lokale politiek kunnen veel mensen niet zeggen dat ze onder de vlag van drie verschillende partijen actief zijn geweest.”

“Geen gebrek aan interesse, maar een gebrek aan tijd”

Schuiling: “Veel thema’s hadden je aandacht. De studentenhuisvesting bijvoorbeeld. Maar ook de overlast, de open ruimtes, de aandelen van Enexis, de plannen voor de Nieuwe Poort. Je optredens werden gekenmerkt door je pragmatische blik op de politiek, waarbij je geholpen werd door je zakelijke ervaringen. Je bent iemand die midden in de Groningse samenleving staat. Toch werd het de afgelopen periode steeds lastiger om je raadswerk goed te kunnen doen in combinatie met de tijd en energie die je in je werk en je gezin wilt steken. Bij jou is er geen gebrek aan interesse, maar is er een gebrek aan tijd. Je zegt altijd, achterover leunen dat past mij niet. Als ik er ben dan wil er ook de volle inzet aan geven.”

“Verrassende muzieksmaak”

“Tijdens de laatste raadsvergadering hadden we een primeur: de presentatie van de Wrapped Stadhuis 050. We zagen in het lijstje verrassende muzieksmaken voorbij komen. Zo leerden we dat jij liefhebber bent van de Duitse muziekgroep Rammstein, waarbij ‘Sonne’ en lievelingsnummer is. Ik wens jou en je gezin een hele zonnige toekomst.”

Hans Moerkerk: “Wat we hier doen is heel belangrijk werk”

Hans Moerkerk: “Ik houd het kort, zoals jullie dat ook van mij gewend zijn. Ik wens jullie sterkte en veel wijsheid de komende tijd, waarbij er de komende tijd belangrijke beslissingen genomen moeten gaan worden. Niet meer als raadslid, maar als inwoner dank ik jullie voor jullie inzet. Wat we hier doen is ontzettend belangrijk werk. Werk dat we niet kunnen doen zonder de hulp van alle ambtenaren, griffie, bodes en andere mensen die hier bij betrokken zijn.”

Moerkerk wordt opgevolgd door Niels Hilboesen die woensdag geïnstalleerd werd als raadslid.