Praedinius Gymnasium zaterdag in finale NK Debatteren

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het debatteam van het Praedinius Gymnasium staat komende zaterdag in de finale van het NK Debatteren voor havo- en vwo-leerlingen. De finale werd voorafgegaan door drie voorrondes.

Tijdens deze 26e editie debatteren 28 scholierenteams uit het hele land om de titel ‘Nederlands Kampioen Debatteren’. “Met de Tweede Kamerverkiezingen net achter de rug en de formatie in volle gang, bevinden we ons midden in het politieke debatseizoen, maar ook door scholieren wordt er volop gedebatteerd,” aldus Josje van der Meer, directeur van Stichting Nederlands Debat Instituut.

“De teams gaan in gesprek over actuele maatschappelijke thema’s zoals VN-vredesmissies en de vertegenwoordiging van jongeren in de Tweede Kamer. Door te debatteren vergroten scholieren hun democratische vaardigheden en leren ze op een respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan. We zoeken dus de verbinding op in tijden van polarisatie.”

Bij het debat is één team voor en één team tegen de voorbereide stelling. Van der Meer: “Teams krijgen pas op de dag zelf te horen of zij voor- of tegenstander zijn. Er wordt dus gewerkt met een opgelegd standpunt, waardoor deelnemers uitgedaagd worden om zich te verplaatsen in andere standpunten en invalshoeken. De debatteams moeten vervolgens de jury overtuigen.”