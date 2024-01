Politiek baalt van overijverige gemeente die fietsen verwijdert tijdens ESNS: “Lekker invoelend dit weer”

Foto: Rieks Oijnhausen

Regel is regel, maar soms moet je daar ook van af kunnen wijken. Dat vinden verschillende politieke fracties nadat de afgelopen dagen duidelijk is geworden dat fout geparkeerde fietsen tijdens Eurosonic Noorderslag direct worden verwijderd. D66 gaat het gemeentebestuur om opheldering vragen.

“Ik verbaas me hier over”, reageert Tom Rustebiel van D66. “Deze dagen vindt er een evenement plaats in de stad waar de gemeente vol achter staat. Dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Plaats extra stallingen en ga niet de fietsers straffen. Lekker invoelend dit weer.” In Groningen begon afgelopen woensdag Eurosonic Noorderslag. Dat brengt veel muziekliefhebbers op de been, met als gevolg dat de fietsstallingen vol zijn. Ook de fietsparkeerstroken zijn al snel vol, waarop mensen hun stalen rossen lukraak parkeren. Maar die fietsen worden vrijwel direct weer verwijderd.

“Paard achter de wagen spannen”

Ook bij Stadspartij 100% voor Groningen is men niet blij. “Dit is typisch het paard achter de wagen spannen”, vertelt vicefractievoorzitter Yaneth Menger. “Je weet dat tijdens een evenement als ESNS mensen massaal gaan komen. Juist zoals de gemeente het graag ziet: op de fiets. Bied dan ook de faciliteiten dat mensen goed hun fiets kunnen parkeren. Want wat er nu speelt is overmacht hè? Er zijn geen beschikbare plekken meer, dus je moet iets.”

“Inlevingsvermogen tonen”

Menger vertelt verder: “Als je een fietsstad wilt zijn, dan is er meer dan alleen fietspaden aanleggen. Dat je deze dagen mensen gaat straffen door hun fietsen weg te halen: als je er niet op inspeelt, dan moet je volgens mij inlevingsvermogen tonen. En dat ontbreekt nu.”

Tom Rustebiel (D66): “Stallingen op de Vismarkt plaatsen”

In het voorjaar van 2022 werd er in de binnenstad een fietsparkeerverbod ingesteld. Met dit verbod mag je alleen nog je fiets stallen in stallingen en daarvoor aangewezen parkeerstroken. Rustebiel: “Bij de invoering van de fietsparkeerverboden waren wij als partij al kritisch. En dat nu dit gebeurt, ja daar baal ik van. Tijdens zo’n weekend kun je zeggen, we knijpen een oogje dicht. Of je zegt als gemeente, we anticiperen hierop. In het verleden is de Grote Markt gebruikt als fietsparkeerplaats. Dat gaat nu lastig omdat de markt in gebruik is door het festival. Maar je had heel goed tijdelijke stallingen kunnen creëren op de Vismarkt of de Ossenmarkt.”

Vragen

Wat D66 betreft gaat dit ook verder dan Eurosonic Noorderslag: “We willen graag die fietsvriendelijke stad zijn. Dat heeft als gevolg dat bij evenementen veel mensen op de fiets daar naar toe komen. Daar zullen we iets mee moeten doen. Je zult die faciliteiten moeten bieden. Daarom gaan wij als fractie hier komende week vragen over stellen, en we zijn benieuwd hoe het gemeentebestuur hier tegen aan kijkt.”