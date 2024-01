Politie zoekt tieners na straatroof op Friesestraatweg

Foto: 112 Groningen

In de buurt van het fietspad van de Friesestraatweg en de Aquamarijnstraat zouden twee jonge jongens maandagavond een straatroof hebben gepleegd. De politie zoekt naar de jonge jongens en vraagt getuigen (met eventuele camerabeelden) om zich te melden.

De straatroof zou maandagavond tussen 20.15 en 20.50 uur hebben plaatsgevonden, schrijft RTV Noord. Twee tieners (tussen de 12 en 15 jaar) hebben daarbij een (oranje) fiets gestolen van een slachtoffer. Na de straatroof zouden de twee minderjarigen er via het het fietspad tussen de Aquamarijnstraat met de Berilstraat vandoor zijn gegaan.

Wie meer weet over de straatroof, iets opvallend heeft gezien rond de tijd van de beroving in de omgeving of eventuele relevantie camerabeelden heeft, kan contact opnemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.