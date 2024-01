Politie zoekt naar gewapende straatrover die fietser overviel bij Oosterhamriklaan

Foto via Google Maps - Streetview

De politie is op zoek naar getuigen van een beroving, die afgelopen maandag plaatsvond aan de Oosterhamriklaan. Daarbij werd onder andere met een wapen gedreigd.

Het incident gebeurde rond 19.30 uur bij de fietstunnel ter hoogte van de Curacaostraat. Het slachtoffer fietste met groepje richting Oosterhamriklaan. Ter hoogte van de fietstunnel bij de Curacaostraat werden ze tegengehouden door andere groep jongens.

Volgens de politie bestond de groep straatrovers vermoedelijk uit ongeveer vier jongens. Eén van de jongens heeft tijdens de beroving gedreigd met een wapen. Vervolgens is de groep verdachten weg gefietst richting de van der Hoopstraat.

De politie komt graag in contact met getuigen van het incident. Zij kunnen bellen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem tippen kan ook, door te bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.