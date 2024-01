Politie zoekt naar getuigen van vuurwerk gooien naar boa’s in De Hoogte

Foto via Politie.nl

De politie is op zoek naar mensen die gezien hebben hoe een voertuig van gemeentelijke handhavers werden bekogeld met vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht.

Het incident gebeurde tijdens de jaarwisseling rond 01.30 uur, bij een nieuwjaarsbrand in de buurt van de kruising tussen de Borgwal en Bedumerweg.

Mensen die iets relevants hebben gezien of camerabeelden hebben van het incident of de mogelijke daders, kunnen contact opnemen met de Opsporingstipslijn via 0800-6070. Anoniem melden kan ook via 0800-6070.\