Politie zoekt getuigen van auto-inbraken in Haren

Foto: Facebook politie Groningen/Haren.

De politie is op zoek naar getuigen van verschillende auto-inbraken in de nacht van maandag 29 januari. Die vonden voornamelijk plaats in de wijken IJzerhof en Oude Brinkweg in Haren.

Die bewuste nacht werd er tussen 03:00 uur en 04:30 uur bij verschillende BMW’s ingebroken. Volgens de politie zijn de airbags verwijderd en is behoorlijk wat schade gemaakt.

Mensen die iets gezien hebben of camerabeelden hebben van de inbraken of de mogelijke daders, kunnen contact opnemen met de politie in Haren via 0900-8844. Houd daarbij zaaknummer 2024025411 bij de hand.