Politie: ‘Vooral in Groningen heftige gebeurtenissen tijdens jaarwisseling’

Foto via Politie.nl

De afgelopen jaarwisseling in het noorden heeft zich volgens de politie gekenmerkt door een aantal heftige gebeurtenissen, vooral in Groningen.

Dat laat de politie Noord-Nederland weten op nieuwjaarsochtend.

Volgens de politie bleven grote ongeregeldheden uit in Drenthe en Friesland. Maar niet in Groningen, aldus de dienst. Zo werd de ME ingezet in Hoogkerk en Bedum, vonden er explosies plaats met zwaar vuurwerk in Bedum en Stad en werd een 37-jarige man neergestoken in de buurt van de Astraat en de Westerhaven in Stad. Daarnaast vonden er twee dodelijke ongevallen plaats in Oldehove en Oude Pekela.

In totaal zijn er in Noord-Nederland veertien aanhoudingen verricht tijdens de jaarwisseling, waarvan vier in de stad Groningen voor diverse feiten.