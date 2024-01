Politie vat jonge dealers in de kraag in binnenstad

Foto via Politie.nl

Agenten hebben vrijdagnacht een man (19) en een minderjarige jongen (16) aangehouden in de binnenstad van Groningen op verdenking van drugshandel.

Volgens teamchef Gerard de Jonge van het politieteam Groningen-Centrum werden de (jonge)mannen rond 04.20 uur aangehouden in een steegje langs de Peperstraat. De jongste van het stel, een zestienjarige jongen uit Groningen, probeerde nog te vluchten. Maar de vermeende dealer werd in de buurt alsnog in de kraag gevat.

De mannen hadden verschillende soorten drugs bij zich. Zo vonden agenten in de kleding van de verdachten meerdere gripzakjes en ponypacks met cocaïne en xtc-pillen. Ook namen de agenten een flink contant geldbedrag (315 euro) in beslag.