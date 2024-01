Politie houdt dealer aan en neemt drugs, geld en een wapen in beslag

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft deze week een 44-jarige man uit de stad aangehouden wegens drugshandel.

In zijn woning aan de Steenhouwerskade en in een loods aan de Ulgersmaweg werden meerdere kilo’s drugs gevonden. Het gaat om cocaïne, speed, MDMA, xtc-pillen, tientallen liters GHB en grondstoffen voor de productie van GHB. Daarnaast is er veel contant geld en een vuurwapen aangetroffen.

De politie kwam de man op het spoor door informatie uit een ander onderzoek. Er waren voldoende aanwijzingen voor een huiszoeking in de woning en de loods.