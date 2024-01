Podcast: wethouder ergert zich groen en geel aan gegoochel met energielabels

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen ergert zich groen en geel aan het gegoochel met energielabels in de gemeente. Het aanpakken van sjoemelende verhuurders is echter lastig, omdat je daarmee ook heel snel huurders kunt duperen.

“De geluiden dat er gesjoemeld wordt met energielabels kwam in 2017 voor het eerst voor het licht”, vertelt Sikkom-journalist Willem Groeneveld in de podcast Grote Markt 1. Groeneveld legde de afgelopen jaren dit probleem bloot. “Een woning met enkelglas had een label A. Dat kon niet kloppen. We zijn onderzoek gaan doen, en we zijn steeds meer zaken tegengekomen.”

“Groot deel van de Groningse woningmarkt is in handen van particulieren”

Een energielabel bepaalt hoe energiezuinig een woning is. Bij een goed label kan er een hoger huurbedrag gevraagd worden. Als een foutief label op een woning wordt geplakt, dan betaalt een huurder teveel huur, maar betaalt ook teveel energiekosten. Diegene wordt dan dubbel gepakt. Volgens Groeneveld is het in Groningen een groot probleem omdat een groot deel van de woningmarkt in eigendom is van particuliere verhuurders: “In Amsterdam is deze verhouding 50/50. In andere steden hebben traditionele woningbouwverenigingen het gros van de panden in bezit. Maar in Groningen is zeventig tot tachtig procent in particulier bezit.”

Kwetsbaar

Van Niejenhuis spreekt van een lastige situatie: “In 2012 kwam de Amsterdamse woningbouwvereniging Vestia in de problemen door grote tegenvallers op derivaten. Voor de VVD was dat toen de stok om corporaties mee te slaan. Woningbouwverenigingen hebben heel veel bezit moeten verkopen, waar particulieren in zijn gesprongen. Er zijn tegenwoordig particulieren die groter zijn dan woningcorporaties. Dat is heel kwetsbaar, want wie zijn deze mensen? Uit het onderzoek ‘Groningse Praktijken’ van Edward van der Torre en Pieter Tops is ook gebleken dat er veel crimineel geld naar vastgoed gaat.”

Verhuurdersvergunning

De aanpak is lastig. In Groningen is een verhuurdersvergunning ingevoerd. Van Niejenhuis: “De vraag naar woningen is groot. Huurders accepteren daarom veel. Want als je niet tevreden bent over een woning, dan is er niet snel een alternatief. Als gemeente kunnen we een vergunning van een verhuurder intrekken. Maar wat gaat dit betekenen voor de mensen die in een pand een appartement huren?”

Beluister de volledige podcast over het gegoochel met energielabels hieronder: