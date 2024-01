Partij voor de Dieren wil paal en perk aan bomenkap in tuinen: ‘Ecologische waarden moeten zwaarder wegen bij vergunning’

Foto: Boomwachters Groningen

Slechts tien procent van de aangevraagde kapvergunningen voor bomen in onze gemeente wordt geweigerd. Dat stelt de raadsfractie van de Partij voor de Dieren. De gemeente moet daarom strenger kijken naar de criteria en herplantplicht van bomen in particuliere tuinen, vindt de PvdD.

De Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen aan het college over de criteria en herplantplicht van bomen in met name achtertuinen. De partij deed navraag en onderzoek naar kapvergunningen in de gemeente en kwam er achter dat slechts tien procent van alle vergunningen op particulier terrein werd geweigerd. De gemeente kiest bij kap van bomen op openbaar terrein vaak voor herplant op een andere plek, maar op privéterrein kan dit vrijwel niet worden opgelegd omdat er geen ruimte is in bijvoorbeeld een tuin.

De huidige regels rond de vergunningen voor bomenkap zijn niet streng genoeg, concludeert de Partij voor de Dieren. Overlast door de boom geeft volgens de fractie te vaak de doorslag om tot kap over te gaan. Ecologische waarden delven daardoor het onderspit, stelt PvdD-raadslid Terence van Zoelen: “We willen dat ecologische waarden zwaarder gaan wegen. Met de huidige regels is het zo dat klein overlast doorslaggevend is voor het verlenen van een kapvergunning. Denk aan overlast die men ervaart van schaduw en bladafval.”

Daarnaast vraagt de fractie om meer transparantie over de kapvergunningen. Iedereen moet, in geanonimiseerde vorm, kunnen zien waarom de gemeente wel of geen kapvergunning heeft afgegeven. Van Zoelen: “Wij hebben als ambitie om de gemeente verder te vergroenen. Dit betekent dat we duizend bomen per jaar extra willen planten. Maar het behoud van gezonde bomen in onze gemeente is daarin niet minder belangrijk. Het is daarom goed om kritisch hiernaar te kijken.”