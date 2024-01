Parkeerplaatstekort bij woontorens in Paddepoel; roep om extra parkeervergunningen

Foto: Google Maps - Streetview

Bewoners van de nieuwbouwtoren “House of Groningen” aan de Pleiadenlaan in Paddepoel hebben tekort aan parkeerplek bij hun complex. Elder parkeren mag ook niet, omdat er geen parkeervergunningen met worden verstrekt aan de bewoners. Drie raadsfracties vragen het college woensdag om een oplossing.

De nieuwbouwtorens House of Groningen en Atlas, gebouwd op de plek van het oude GAK-kantoor aan de Pleiadenlaan, hebben maar vijftig parkeerplekken. Dat is lang niet genoeg voor de driehonderd bewoners, die hun auto nu eigenlijk niet kwijt kunnen.

Omdat er sinds 2022 betaald parkeren is in Paddepoel, is elder parkeren erg moeilijk. Volgens het CDA, de VVD en de Stadspartij 100% voor Groningen worden er dit jaar helemaal geen parkeervergunningen meer verstrekt aan de bewoners van beide woontorens. Daar moet het gemeentebestuur een mouw aan passen, aldus de fracties: “Deze beperkte parkeermogelijkheden dwingen bewoners ertoe uit te wijken naar andere wijken, zoals Vinkhuizen. Dit terwijl ze voor de invoering geen last hadden van parkeerproblemen.”