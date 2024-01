Paas denkt dat spreidingswet op korte termijn geen oplossing biedt voor asielcrisis

Foto: Rien Linthout / provincie Groningen

De spreidingswet die dinsdag is aangenomen door de Eerste Kamer gaat volgens Commissaris van de Koning René Paas (CDA) niet direct zorgen voor een verbetering in de asielcrisis.

Om iedereen onderdak te bieden heeft het COA duizenden nieuwe plaatsen nodig. “Met vrijwilligheid alleen gaan we er niet komen”, aldus Paas. “Het is te hopen dat de gesprekken met de druk van de spreidingswet erachter meer gaan opleveren.” Toch gaat de spreidingswet niet direct voor een effect zorgen omdat het pas vanaf 2025 mogelijk zal zijn om gemeenten te verplichten om asielzoekers op te vangen. De Commissaris van de Koning is niet bang dat de partijen die nu aan het formeren zijn voor een nieuwe regering de spreidingswet naast zich neer gaan leggen. “Ook een nieuwe minister moet zich houden aan de uitspraak van de rechter.”

De rechter besloot dinsdag dat er voortaan nog maximaal 2.000 mensen mogen overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Verblijven er meer mensen, dan krijgt het COA een boete van 15.000 euro per dag. Paas denkt dat dit besluit ook bijdraagt aan het verhogen van de druk om tot een oplossing te komen. Het probleem is echter dat er ineens niet honderden extra plaatsen beschikbaar zijn waar asielzoekers onderdak kunnen krijgen.