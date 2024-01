Overval op supermarkt aan Eikenlaan, dader voortvluchtig

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een supermarkt aan de Eikenlaan is maandagavond overvallen. De dader is voortvluchtig. Met een Burgernet-actie wordt gevraagd om uit te kijken naar de persoon.

De overval vond plaats rond 21.45 uur. “Een persoon is de winkel binnen gedrongen en heeft onder dreiging van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp mogelijk buit gemaakt”, vertelt een politiewoordvoerder. “Niemand is gewond geraakt, de dader is nog voortvluchtig.” De persoon zou lopend in onbekende richting zijn vertrokken. De politie laat weten dat het om een jongen gaat die ongeveer 16 jaar oud is. Tijdens de overval droeg hij een zwarte jas, handschoenen, zwarte gezichtsbedekking en een mondmasker. Daarnaast droeg hij een zwarte PSG-trainingsbroek met roze streep.

Mensen worden gevraagd om uit te kijken naar de persoon. “Mocht u deze persoon zien, benader hem dan niet zelf, maar bel direct alarmnummer 112”, aldus de politie. Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl vertelt dat er bij de winkel onderzoek wordt gedaan. “Er wordt gesproken met winkelmedewerkers, en ook worden sporen veiliggesteld.” Vanwege het incident is de winkel gesloten voor het publiek.