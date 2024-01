Oude school in Ten Boer komt tot leven: “Kinderen die met muziek bezig zijn is zo belangrijk”

Het sloopbedrijf stond in figuurlijke zin al klaar om de oude school aan de Kievitslaan in Ten Boer met de grond gelijk te maken, maar verschillende partijen wisten dit te voorkomen, omdat ze potentie zagen in het pand. Zaterdag vond in het gebouw de eerste editie van het Fivelfest plaats. En dat smaakt naar meer.

“Het is een ontzettend leuke dag geworden”, vertelt Igor Demydzuck van muziekschool Igor Creativist. “In de ochtend gingen de deuren open waarna we verschillende workshops hebben aangeboden. Aan het eind van de dag vond er een presentatie plaats waarbij kinderen aan het publiek, dat bestond uit ouders en familieleden, konden laten zien wat ze geleerd en gemaakt hadden. Het was echt heel fijn, het was een heel mooi evenement, dat naar meer smaakt.”

“Gemeente wilde het gebouw slopen”

Het Fivelfest richt zich op het maken van muziek, en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Het werd georganiseerd door lokale muziekdocenten in samenwerking met VRIJDAG in de Buurt. “In november 2022 ben ik in Ten Boer komen wonen. Deze school was door een verhuizing leeg komen te staan. En ik zag gelijk de mogelijkheden. Ook omdat er in Ten Boer weinig aanbod is op het gebied van muziek. De gemeente wilde het gebouw slopen, maar onder andere ik heb mij er voor ingezet om dit te behouden. Dat is gelukt. We mogen nu drie jaar activiteiten op deze locatie organiseren.” In december maakte de gemeente bekend dat een deel van het gebouw gebruikt kan gaan worden voor initiatieven opgezet door dorpsbewoners. Demydzuck zit met zijn muziekschool in het voormalige schoolgebouw.

Workshops

Het Fivelfest bestond uit verschillende workshops. Demydzuck: “Kinderen konden een workshop volgen hoe je samen kunt spelen in een band. Wat komt daar bij kijken? Hoe ervaart dat? Er was een workshop van De Rijdende Popschool waar je je eigen liedje kon schrijven en kinderen konden aan de slag met een workshop die zich richtte op digitale muziek en productie. Het was ontzettend leuk. Kinderen uit Ten Boer waren aanwezig, maar ook kids uit de stad. En weet je wat zo leuk is? Ik heb een eigen muziekschool, en diverse kinderen hebben zich gisteren aangemeld. Daar ben ik heel blij mee.”

“Kinderen in aanraking laten komen met muziek is belangrijk”

Het muziekonderwijs in Nederland staat onder druk. Op scholen is er steeds minder aandacht voor muziek, en verschillende fanfare- en harmonieverenigingen moeten erg veel moeite doen om nieuwe leden aan zich te binden. “Evenementen als Fivelfest dragen er aan bij om muziek op de kaart te zetten. Je richten op kinderen is belangrijk, omdat zij zich op die leeftijden snel ontwikkelen. Muziek maken helpt bij het stimuleren van het brein en de ontwikkeling van de cognitieve functies. Het brengt ook discipline.”

“Fivelfest krijgt een vervolg”

Wat de muziekleraar betreft krijgt het evenement ook een vervolg: “Het zou stom zijn als we dit niet continueren. Het enthousiasme dat ik gezien heb bij de kinderen en de ouders; hier moeten we mee door gaan.” Het idee is om het Fivelfest twee keer per jaar plaats te laten vinden. Ondertussen kunnen kinderen wekelijks terecht bij de muziekschool van Demydzuck.