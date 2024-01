Oude pand Iederz maakt plaats voor busstalling: “Mensen uit het buitenland komen hier kijken”

Met veel gepiep en gekraak startte woensdagochtend officieel de sloop van het oude pand van de gemeentelijke werkvoorziening Iederz. Op die plaats komt een uitbreiding van de busstalling aan de Peizerweg van het OV-bureau Groningen Drenthe, waar Qbuzz momenteel de bussen heeft staan.

Wethouder Philip Broeksma mocht de starthandeling verrichten, door met een kraan een hap uit het oude pand te nemen. Een keer wat anders dan gewoon een lintje doorknippen. “Ergens zit er nog wel een klein jongetje in mij, ” lacht de wethouder. “Het is mooi om dit te mogen doen, want voor het verduurzamen van Groningen is dit een hele belangrijke stap.”

Vanaf 2026 rijdt 90% van alle bussen in Groningen en Drenthe op schone energie, dus elektrisch of op waterstof. De komende tijd worden er weer veel bussen met een dieselverbrandingsmoter vervangen. Voor het opladen van die bussen is ruimte nodig, en dat kon mooi op het terrein waar Iederz zat. Dat is namelijk onlangs verhuisd naar een andere locatie.

De busstalling trekt nu al bekijks uit heel Europa: “Het is hier heel efficiënt. Direct aan de busbaan, dus in een paar minuten filevrij op het hoofdstation. Daarnaast wordt hier alles gedaan, van wassen tot tanken tot opladen. Daar zijn mensen uit heel Europa jaloers op,” aldus Peter Mul van het OV-bureau.

De sloop van het pand van Iederz zal circulair zijn: “We gooien niet zomaar alles weg. Het beton bijvoorbeeld gaan we hergebruiken voor de fundering van de nieuwe locatie,” aldus Mul. Het doel is om in de zomer al een heel eind te zijn met de nieuwbouw.