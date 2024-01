Oud-technisch directeur FC Groningen Mark-Jan Fledderus gaat voetballen in Sappemeer

Foto via FC Groningen

Mark-Jan Fledderus, voormalig voetballer en technisch directeur bij FC Groningen, gaat na de winterstop voetballen bij HSC in Sappemeer.

“We hopen met Mark-Jan iemand binnen de selectie te krijgen die de groep positief kan aansturen in het veld en zo de groep naar een hoger niveau kan stuwen”, schrijft het bestuur van de club (onder leiding van oud-FC Groningen directeur Hans Nijland) op de website van HSC. “We wensen Mark-Jan veel succes bij onze mooie club HSC en hopen dat hij samen met de selectiegroep HSC veilig weet te spelen in de 4e klasse van het zaterdag amateurvoetbal.”

Fledderus was tussen 2002 en 2017 profvoetballer. De Coevordenaar speelde van 2004 tot 2008 bij FC Groningen. De middenvelder maakte in 89 wedstrijden voor FC Groningen negen doelpunten. Na het einde van zijn profcarrière keerde Fledderus in 2019 terug bij FC Groningen, dit keer als technisch directeur. Begin februari vorig jaar raakte hij zijn baan als technisch directeur kwijt, toen duidelijk werd dat de club afstevende op degradatie.