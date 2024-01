Oud RUG-rector Cisca Wijmenga in Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Foto: Cisca Wijminga, Winner of Spinzo Prize - nwo.nl

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Cisca Wijmenga als raadslid bij de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De voormalige rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen gaat de Kamers en het kabinet advies geven over hun beleid.

Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap droeg Wijmenga voor aan de ministerraad. De benoeming van Wijmenga gaat in per 1 februari voor een periode van vier jaar. Naast Wijmenga is ook Peter Werkhoven (professor aan de Utrecht) aangesteld binnen de Adviesraad.

Wijmenga studeerde biologie in Groningen en promoveerde aan de Universiteit van Leiden in de genetica. Ze is daarna werkzaam geweest bij diverse universiteiten in binnen- en buitenland, waarna ze in 2019 rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen werd. Sinds dit jaar bekleedt ze diverse strategische, bestuurlijke en toezichthoudende rollen bij onder andere het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ook zit ze in de Raad van Toezicht van de universiteit in Leiden en de Hanzehogeschool.