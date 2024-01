Oud-OOG presentator Paul Lamens overleden

Foto Ron Overbeek. Paul Lamens.

Paul Lamens is afgelopen zaterdag overleden. Paul was jarenlang één van de stemmen bij OOG Radio en later ook kort bij OOG TV.

Paul presenteerde vanaf de jaren 80 diverse programma’s bij OOG Radio. In de jaren 90 was hij ook enige tijd bestuurslid van OOG. Hij maakte naast nieuwsprogramma’s ook diverse culturele programma’s. Onder meer over de Groninger popmuziek en het uitgaan in de stad. Paul had een kenmerkende en goede stem en werd daardoor veel gevraagd om voice-overs te verzorgen.

Na zijn periode bij OOG ging Paul bij het SBS 6 programma Hart van de Regio aan de slag en later bij Castel Media.

Hij was ook muzikant. Zo speelde Paul onder meer in de bands Whipster en Kleg. Daarnaast stond hij achter de bar in het Slokjeshuis, niet geheel toevallig het toenmalige stamcafé van de medewerkers van OOG in de Oude Boteringestraat.

Paul was sinds kort ernstig ziek en is 63 jaar oud geworden. De medewerkers van OOG wensen zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe.