Opvanglocatie De Held III eind januari in gebruik: “Later dit jaar een welkomstfeest”

De opvanglocatie De Held III aan de Maresiusstraat wordt aan het eind van deze maand in gebruik genomen. Op de locatie zullen ongeveer tweehonderd Oekraïners een thuis krijgen.

Aanvankelijk zouden de Oekraïners al eerder hun intrek nemen op de locatie, maar de bouw van de woonunits heeft een paar keer vertraging opgelopen. Vanwege een ingewikkeld vergunningstraject, tegenvallende weersomstandigheden en vertraging in de levering van de units lukte het niet om de locatie vorig jaar te openen. “Op dit moment zijn we bezig met de laatste voorbereidingen”, laat de gemeente Groningen weten. “We zijn de units aan het inrichten en leggen de laatste hand aan het grondwerk.”

“Vluchtelingen in Onnen en Avondsterlaan verhuizen naar De Held III”

Op dit moment worden Oekraïense vluchtelingen nog op drie locaties opgevangen: in het Nescio Hotel in Haren, op een locatie in Onnen en aan de Avondsterlaan in de stad. “Oekraïense vluchtelingen vanuit de locaties Onnen en Avondsterlaan verhuizen naar De Held III. De locatie in Onnen wordt gesloten en de Avondsterlaan krijgt een nieuwe bestemming.” Het Nescio Hotel blijft bestaan, en daarnaast wordt de Frascati-locatie aan het Stationsplein een hoofdlocatie voor de opvang.

“Eerst 120 vluchtelingen, later maximaal 200”

Aan de Maresiusstraat zijn inmiddels dertig studio’s beschikbaar, die geschikt zijn voor twee personen. Daarnaast staan er 35 woonunits voor gezinnen. “In deze woningen vangen we in eerste instantie 120 vluchtelingen op. Dit zijn met name moeders met kinderen die over het algemeen al twee jaar in onze gemeente verblijven. Later dit jaar wordt dit aangevuld met nog eens tachtig Oekraïense vluchtelingen tot een totaal van maximaal tweehonderd.”

Welkomstfeest

De kinderen die nu in Onnen en aan de Avondsterlaan wonen volgen onderwijs op OBS de Fenix en CBS de Aquamarijn. Tieners krijgen les op een Internationale Schakelklas. Na de verhuizing blijven de kinderen onderwijs volgen op deze locaties. De bedoeling is dat er later dit jaar een welkomstfeest wordt georganiseerd. “Dit zal georganiseerd worden door een aantal omwonenden samen met de gemeente. Tijdens dit feest kan er kennis worden gemaakt met de nieuwe bewoners en hun cultuur.” De exacte datum is op dit moment nog onbekend.