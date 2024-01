Oprit Parkweg richting Brailleweg maandag voor autoverkeer afgesloten

Foto: EsbenS via Pixabay

Automobilisten kunnen maandag, vanwege werkzaamheden, geen gebruik maken van de oprit Parkweg richting de Brailleweg. Dat laat Aanpak Ring Zuid weten.

“Op maandag gaan we verkeerstellussen aanbrengen in deze oprit”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Om dit werk goed en veilig te kunnen doen moeten we de oprit afsluiten voor autoverkeer. Fietsers kunnen er wel langs.” Wegverkeer zal worden omgeleid. De werkzaamheden zullen aan het einde van de dag klaar zijn.

Met de verkeerstellussen kan straks bekeken worden hoeveel voertuigen van de oprit gebruik maken. Afgelopen herfst is de kruising Parkweg met het Emmaviaduct en de Brailleweg opnieuw ingericht. Het kruispunt en een aantal wegen waren toen een aantal weken afgesloten.