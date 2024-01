Oprichter Kledingbank Maxima neemt na twaalf jaar afscheid

Voorzitter Henk Slagter van kledingbank Maxima. Foto: ingezonden

Henk Slagter neemt deze week afscheid als voorzitter van de stichting Kledingbank Maxima. Slagter wordt opgevolgd door Peter Heidema uit Thesinge.

Slagter begon twaalf jaar geleden met Kledingbank Maxima. Het openen van de eerste vestiging in Sappemeer smaakte naar meer. Inmiddels zijn er zeven kledingwinkels operationeel, waaronder in de stad aan de Oosterhamriklaan. Het concept van de winkels is simpel: alle kleding die ingebracht wordt, wordt beschikbaar gesteld aan mensen die het niet zo breed hebben. Bij de kledingbank wordt er dan ook niet gewerkt met een kassa. De winkelruimten, en de kosten van het energieverbruik, worden beschikbaar gesteld door de gemeente. In totaal zorgen zo’n 240 vrijwilligers er voor dat de winkels kunnen draaien.

“Dat Henk deze week afscheid neemt, dat betreuren wij”, laat de kledingbank in een reactie weten. “Echter hebben we er alle begrip voor dat hij zijn afscheid bekend heeft gemaakt, en we willen hem heel erg bedanken voor zijn gepassioneerde inzet de afgelopen twaalf jaar. De voorzittershamer wordt deze week overgedragen aan Peter Heidema uit Thesinge, die samen met alle besturen zal proberen inhoud te blijven geven aan het concept van de Maxima-winkels. Helaas worden deze winkels steeds belangrijker.”