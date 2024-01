Opnieuw oplopende verliezen voor aannemer Ring-Zuid, Herepoort wil weer praten met overheden

Foto via Groningen Bereikbaar

Aannemerscombinatie Herepoort heeft opnieuw te maken met oplopende verliezen. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over de bouw van de nieuwe zuidelijke ringweg van de laatste vier maanden van vorig jaar van de gemeente Groningen. Er zou opnieuw worden gepraat over de verliezen met de opdrachtgevers voor de grootschalige ombouwoperatie.

Om hoeveel geld het verlies van Herepoort gaat, is niet bekend. Uit de laatste kostenraming die de gemeente meestuurt over Ring-Zuid, lijken de oplopende kosten mee te vallen voor het project. In totaal staat er slechts 1,2 miljoen euro extra opgetekend voor het project in de laatste vier maanden van vorig jaar, waardoor het totale projectbudget nu oploop naar 842 miljoen euro. De gemeente spreekt daarom nog wel over een ‘gezonde financiële situatie’ voor het project.

Volgens het gemeentebestuur wil Herepoort opnieuw praten met Aanpak Ring-Zuid (Rijkswaterstaat, het Rijk, de provincie en de gemeente Groningen) over de toenemende verliezen. Volgens de gemeente is ARZ niet van plan om binnen deze gesprekken af te wijken van de laatste vaststellingsovereenkomst over de zuidelijke ringweg.

Verliezen aannemers zorgden vaker voor problemen

De bouw van de zuidelijke ringweg kostte één van de aannemers binnen het project vorig jaar nog de kop. Jansma Drachten vroeg faillissement aan, omdat de aannemer de verliezen op het project Ring-Zuid niet meer kon dragen. Het bedrijf werd gered door een overname door Dura Vermeer, maar aannemerscombinatie Herepoort ging wel terug van zes naar vijf aannemers.

Bouwkosten waren al eerder een probleem binnen het project. De aannemerscombinatie wilde vorig jaar ook al onderhandelen over de gestegen bouwkosten binnen het project. In 2020 sloten de provincie Groningen en Herepoort al een deal over de verdeling van meerkosten voor het project: de provincie stak ruim 90 miljoen extra in het project en het Rijk lapte zestien miljoen euro bij.

Hoewel in de vaststellingsovereenkomst stond dat aannemers voortaan zelf verantwoordelijk zouden zijn voor oplopende kosten, sprong het Rijk vorig jaar april nog bij met veertig miljoen euro om de toen ‘laatste’ financiële issues weg te werken. Ook toen klaagden de aannemers over gestegen kosten voor personeel en materieel.