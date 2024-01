Opnieuw graffiti aangebracht op glazen panelen A28

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Opnieuw hebben vandalen graffiti aangebracht op glazen panelen bij het project Aanpak Ring Zuid. Dit keer is er een tag geplaatst ter hoogte van de Brailleweg.

Nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl vertelt dat de graffiti is aangebracht op een paneel bij de afrit A28 bij de Brailleweg. “Het gaat om een tag, die recent is aangebracht”, vertelt Wind. Het is niet voor het eerst dat Aanpak Ring Zuid te maken heeft met graffiti-vandalisme. Vorig jaar zomer werd het aangebracht op een aantal gloednieuwe panelen boven het A28-viaduct over de Van Iddekingeweg. Aanpak Ring Zuid liet toen weten van het vandalisme te balen: “Natuurlijk maken we het weer schoon. Maar het betekent extra werk en extra kosten.”

En daar bleef het niet bij. In september werd er graffiti aangebracht op de wanden van de toen nog maar net geopende Papiermolentunnel. In oktober werd een kunstwerk bij het viaduct van de Brailleweg beklad. Dit kunstwerk, een graphic concrete, laat de plattegrond van Groningen zien. Aanpak Ring Zuid liet toen weten erg te balen, omdat het een duur ontwerp is, waarbij het weghalen van de graffiti voor onherstelbare beschadigingen gaat zorgen.

Wanneer de graffiti op de glazen panelen langs de A28 weggehaald gaat worden is nog onbekend.