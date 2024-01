Opnieuw bezoekersrecord voor Universiteitsmuseum, ook andere musea in de lift

Foto: Erik Jaap Dijk

Het Universiteitsmuseum in Stad heeft afgelopen jaar een nieuw bezoekersrecord gevestigd. In vergelijking met 2022, dat ook een recordjaar was, kwamen er vorig jaar dertig procent meer bezoekers.

In totaal stapten er 26.439 mensen het museum binnen. In 2022 waren dit nog 20.292 bezoekers. Met de vaste presentatie ‘Masterminds’ en de tijdelijke tentoonstellingen ‘Time will Tell’ en ‘Phallus’, had het museum een aanbod dat ook in de smaak viel bij studenten en gezinnen. Ook de zondagen in de vakanties waren een succes. Op deze dagen werden er workshops voor kinderen in het lab georganiseerd. Daarnaast zorgde deelname aan grote evenementen als de Museumnacht, microscopiedag en Zpannend Zernike voor hoge bezoekcijfers en een hoge waardering.

“Meer bezoekers dan in het jaar voor de coronacrisis”

Het jaar 2023 was voor de Groningse musea sowieso een goed jaar. “Na twee magere jaren, vanwege de coronamaatregelen, krabbelde men in 2022 weer langzaam op, en in 2023 blijkt men goede zaken te hebben gedaan”, laat het Centrum Groninger Taal & Cultuur weten. “Uit de cijfers blijkt dat de musea gezamenlijk zelfs meer bezoekers ontvingen dan in het jaar voor de coronacrisis.”

Ook andere musea in de lift

Ook andere musea in de gemeente scoorden goed. Het Groninger Museum ging van 144.182 bezoekers in 2022 naar 243.705 vorig jaar. En de Martinikerk ging van 10.000 naar 11.500. Kunstlievend Genootschap Picture kon ook meer bezoekers verwelkomen: van 2.350 naar 4.500. De Hortus in Haren bleef in bezoekersaantallen gelijk: van 36.000 in 2022 naar 35.000 vorig jaar. Dat geldt ook voor de Synagoge in de Folkingestraat: van 20.140 naar 19.791. In het Museum aan de A kwamen wel duidelijk minder bezoekers: van 29.716 naar 21.000.