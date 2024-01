Opluchting bij geitenhouder Dorkwerd, D66 en CDA overwegen om onderwerp van agenda te halen

Foto: Lars Faber

Opluchting bij geitenhouder Egbert ter Veen. Het voortbestaan van zijn bedrijf staat op het spel omdat hij niet over de noodzakelijke vergunningen beschikt. Afgelopen week maakte wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Dieren bekend met hem in gesprek te willen.

“Afgelopen woensdag heb ik de gemeenteraad toegesproken, en ik ben positief over het resultaat”, blikt Ter Veen terug. “Je gaat blij en opgelucht naar huis. Hoewel ik mij ook realiseer dat we er nog niet zijn.” Ter Veen runt aan de Zijlvesterweg bij Dorkwerd een natuurinclusieve geitenhouderij met ongeveer zestig geiten. In de gemeente wil men echter een nieuw bestemmingsplan invoeren. Het gaat om een zogeheten geitenmoratorium waarbij er geen nieuwe geitenhouderijen bij kunnen komen, en bestaande bedrijven niet verder kunnen uitbreiden.

“Ik ben niet zo goed in het administratieve”

Terug naar afgelopen woensdagavond. Ter Veen vertelde aan de raadsleden dat hij dacht dat er een agrarische bestemming op het pand zat, maar dat deze door omstandigheden er klaarblijkelijk in 2012 is afgehaald. “In het administratieve ben ik niet zo goed, ik ben vooral een doener, ik ben van het praktische.” Doordat Ter Veen geen vergunningen heeft, dreigt hij te moeten gaan voldoen aan het nieuwe bestemmingsplan, waardoor hij afscheid moet nemen van veertig van zijn zestig geiten. Mocht dit gaan gebeuren dan kan het bedrijf niet meer winstgevend zijn.

Geitenmoratorium

Wethouder De Wrede liet direct weten met Ter Veen in gesprek te willen. Ook omdat zijn natuurinclusieve bedrijfsvoering past in de visie van het gemeentebestuur. Toch zegt ze ook dat een nieuw bestemmingsplan nodig is. Uit een onderzoek naar de correlatie tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden is gebleken dat wonen in de buurt van een geitenhouderij een verhoogde kans op longontstekingen met zich mee brengt. Het RIVM heeft geadviseerd hier beleid op te gaan voeren. De gemeenten Westerkwartier en Het Hogeland hebben inmiddels een moratorium ingevoerd waardoor daar geen nieuwe bedrijven kunnen komen. Om te voorkomen dat bedrijven massaal naar de gemeente Groningen komen, wil De Wrede ook een nieuw bestemmingsplan invoeren.

“Ambtenaar heeft al contact gezocht”

Ter Veen is op deze zaterdag te vinden op de Ommelander Markt aan De Beren. De geitenkaas en -melk die hij verkoopt vinden gretig aftrek. “De zon schijnt vandaag, het is een prachtige dag. En voor mezelf zie ik de zon ook weer schijnen. De afgelopen dagen heeft een ambtenaar van de gemeente al contact met mij opgenomen. Er is gezegd dat er eerst nog wat zaken uitgezocht moeten worden, maar ik verwacht dat er snel een gesprek komt.”

Andrea Poelstra (D66): “Wij overwegen om het onderwerp van de agenda te halen”

Toch zijn de fractie van D66 en CDA er niet helemaal gerust op. Raadslid Andrea Poelstra: “In principe is het de bedoeling dat wij woensdag een beslissing gaan nemen over dit bestemmingsplan. Wij overwegen echter om het van de agenda te halen. Enerzijds willen we daarmee zekerheid bieden voor meneer Ter Veen. Dat je straks niet een situatie krijgt dat we het plan aannemen, en dat zijn geitenhouderij dan ineens toch moet verdwijnen. We hebben het namelijk niet over een nieuw bedrijf maar over een bedrijf dat al bestaat. Daarnaast zetten wij onze vraagtekens bij de twintig geiten in dit plan. Wat ons betreft vraagt dit om een bredere discussie. Komende woensdag dit voorstel behandelen is daarom te vroeg.”

“Bredere bespreking”

Met de twintig geiten haalt Poelstra het punt aan waar de gemeente de grens legt tussen een hobby- en een volwaardig bedrijf. Wethouder De Wrede liet afgelopen week weten dat vanwege de hoge mensendichtheid in de gemeente gekozen is voor twintig geiten, andere gemeenten leggen deze grens bij bijvoorbeeld vijftig. Poelstra: “Dit vraagt gewoon om een bredere bespreking, die het onderwerp recht doet. Dat er een nieuw plan komt, dat lijkt ons goed. Maar we moeten voorkomen dat mooie bedrijven, die het precies zo doen zoals wij het willen, daar slachtoffer van worden.”

Verslaggever Lars Faber maakte een reportage over het onderwerp: