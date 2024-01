Openbare herdenking Beno Hofman in de Nieuwe Kerk wordt online uitgezonden

Foto: Robert van der Molen

De openbare herdenking van stadshistoricus Beno Hofman, die zaterdagavond plaatsvindt in de Nieuwe Kerk, wordt live uitgezonden via Kerkomroep. Dat laat de familie op sociale media weten.

Het programma in de Nieuwe Kerk, in Beno zijn geliefde Hortusbuurt, begint om 19.30 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur. De openbare herdenking op deze locatie was Beno zijn uitdrukkelijke wens om afscheid te nemen van zijn stad en de Stadjers. Tijdens de avond zullen meerdere sprekers terugblikken op Beno zijn leven. Na het afscheid in de Nieuwe Kerk is er in EM2, op het voormalige Suikerunieterrein, vanaf 21.00 uur de mogelijkheid om te proosten op zijn leven. The Wild Berrys en Planet Orange zullen optreden.

Beno Hofman overleed op 28 december op 69-jarige leeftijd. Beno maakte vierhonderd uitzendingen van Beno’s Stad voor OOG Tv. Hierin maakt hij op laagdrempelige wijze de geschiedenis van Stad en Ommeland toegankelijk voor een breed publiek. Beno was een echte verhalenverteller met een groot hart en een goed gevoel voor humor. Hij bracht de geschiedenis op unieke wijze tot leven. Zijn inzet voor OOG en RTV Noord en vooral zijn bijdrage aan de ontwikkeling van kennis over de eigen geschiedenis van Groningen zijn van onschatbare waarde geweest. In 2010 kreeg hij de Erepenning van de gemeente Groningen uitgereikt.

Eerder op de dag klonk uit de Martinitoren het nummer ‘Testament’ van Bram Vermeulen. Beiaardier Maurits Bunt speelde dit als eerbetoon aan de overleden stadshistoricus.