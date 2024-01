Opbouw Eurosonic in volle gang

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Grote Markt is de opbouw in volle gang voor Eurosonic Noorderslag, ESNS, dat komende woensdag van start gaat. In de tent wordt een gratis programma aangeboden.

In de tent vindt ESNS Air plaats, waar opkomende en bekende acts zich zullen presenteren aan het publiek. Op donderdag treden bijvoorbeeld The Vices op, maar staan ook het Spaanse Habla de mí en presente en Kalush Orchestra geprogrammeerd. Op vrijdag treden onder andere Lusho, Karshu en Slowshift aan. Op zaterdag treedt Roxeanne Hazes op. In de tent is maximaal ruimte voor 1.500 bezoekers.

Op de Grote Markt is het niet alleen muziek. Tijdens ESNS staan twee tijdelijke kunstwerken op het plein. Het gaat om een verrassende ontmoeting tussen kunst en muziek die festivalbezoekers kennis laat maken met lokaal beeldend kunsttalent. ESNS vindt voor de 38ste keer plaats. Verspreid over diverse podia en locaties treden 350 Europese artiesten op. Naar schatting trekt Eurosonic ongeveer 40.000 belangstellenden en 4.000 professionals uit de muziekindustrie.

Meer informatie over het gratis programma op de Grote Markt vind je op deze website.