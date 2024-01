‘Op zondag bewolking en zon, komende dagen grijs’

De bewolking heeft de komende dagen de overhand. Het blijft wel droog, en de middagtemperatuur ligt rond de 7 graden.

Zondag begint de dag met kans op lokale gladheid. In de vroege ochtend komt de temperatuur rond het vriespunt te liggen, waardoor het op bruggetjes en klinkers glad kan zijn. In eerste instantie overheerst de bewolking, maar al snel laat de zon zich zien. De maximumtemperatuur ligt rond de 7 of 8 graden. De wind komt uit een zuidelijke richting en is zwak.

In de nacht van zondag op maandag is het wisselend bewolkt en koelt het af naar zo’n 4 graden. Op maandag is er in de ochtend kans op wat zon, maar weldra krijgt de bewolking de overhand. Het wordt 9 graden.

Op dinsdag en woensdag zijn de veranderingen klein. Het is bewolkt, en de maximumtemperatuur ligt rond de 10 graden op dinsdag, op woensdag wordt het 7 graden. woensdag is er in de middag kans op een glimp van de zon.