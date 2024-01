OOG Radio pakt uit tijdens Eurosonic: “De luisteraars het ESNS-gevoel laten beleven”

Foto: Rick van der Velde

Nog een paar dagen en dan begint in Groningen Eurosonic Noorderslag. Een evenement waarbij er traditioneel door OOG Radio groots wordt uitgepakt. Zo ook dit jaar. Een gesprek met coördinator Rick van der Velde.

Hoi Rick! Hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Het gaat heel goed. We hebben er ontzettend veel zin in, en we kunnen eigenlijk niet wachten. Dat komt ook omdat het een ontzettend leuk project is. OOG Radio heeft heel veel verschillende programma’s, maar bij dit project worden al die redacties samengevoegd. Je maakt samen iets. En wat het bijzonder maakt is dat we vanaf locatie uitzenden, waarbij we de luisteraar dat ESNS-gevoel mee willen geven, alsof ze er gewoon bij zijn.”

Toch is het programma dit jaar een beetje anders in vergelijking met eerdere edities hè?

“We zoeken altijd naar een locatie in de stad waar we onze uitzending maken. De afgelopen jaren hebben we op verschillende plekken gezeten. Komende week zitten we in de Camera Bioscoop aan het Hereplein. Een hele mooie plek. Alleen kunnen we tijdens de uitzendingen geen publiek toelaten.”

Waarom kan dat niet?

“Het is op dit moment in gebruik door CareX. Er wonen mensen. Als wij de deur wagenwijd openzetten, dan is er een risico dat er mensen naar binnen lopen die we daar niet willen hebben. Omdat er geen scheiding is, bestaat er het risico dat er misschien spullen gestolen gaan worden van de bewoners. Dat willen we niet. Daarom zenden we uit zonder publiek.”

Hoe gaat jullie programma er uit zien?

“Komende woensdag beginnen we. Tot en met vrijdag zitten we elke dag van 17.00 tot 23.00 uur in de Camera Bioscoop. Er zijn interviews, elk uur is er een lokale of internationale artiest te gast, die ook op komt treden, en er zijn verslaggevers. Op zaterdag, tijdens Noorderslag, zenden we uit vanuit de studio aan de Kadijk. Door middel van verslaggevers willen we op die dag zo goed mogelijk de sfeer in de stad ten gehore brengen.”

Het opzetten van een locatie-uitzending kost veel tijd. Hoe lang zijn jullie hier al mee bezig?

“We zijn in september begonnen. We hadden de afgelopen jaren het gevoel dat we iedere keer iets te laat begonnen. Daarnaast is het altijd een kleine club die het mogelijk maakt. Dit jaar hebben we werkgroepen ingericht, waarbij iedere groep verantwoordelijk is voor een specifiek onderdeel. De ene groep regelt de artiesten, een andere groep de gasten, en ga zo maar door.”

Hoe is dat bevallen?

“Ja, verrassend goed. Eén van de groepjes heeft camera’s en lichtapparatuur weten te regelen. Dit stelt ons in staat om alle artiesten, die bij ons optreden, te filmen. Deze filmpjes willen we vervolgens online gaan zetten. Daarnaast heeft ook een groepje eierballen geregeld. Dat klinkt een beetje gek, maar de eierbal is natuurlijk een echte Groningse delicatesse. We willen de artiesten in de kunde laten komen met deze delicatesse. Ik ben nu al heel benieuwd naar hun reacties. Jij ook?”

Absoluut! Maar over artiesten gesproken. Welke artiesten hebben jullie zoal te gast?

“Polen is dit jaar het focusland. Ik ben daarom heel blij dat we Jann te gast hebben. Jann is de artiestennaam van de 24-jarige Jan Rozmanowski uit Lublin in Polen. Hij maakt hele toffe muziek. Daarnaast hebben we ook Lisa Ploeger. Zij staat bekend om haar muzikale invloeden uit de Ierse folkmuziek. Maar ook hebben we Calidus, Jooz en wat ook heel leuk is: The Boys Called Clay. Deze band is echt fonkelnieuw. Zo nieuw dat ze vorige week hun fotoshoot hadden. Ik ben heel benieuwd naar wat zij ten gehore gaan brengen.”

Tekst gaat verder onder de video:

Je zegt het al: dagelijks wordt er radio gemaakt. Kunnen mensen ook voor de televisie gaan zitten?

“Nee, het is alleen via de radio, en via de audiostream, te beluisteren. Bij eerdere edities hebben we het wel via een videostream uitgezonden, maar het resultaat was toch altijd wat statisch. Het was het net niet helemaal. Daarnaast bestond er geen mogelijkheid om het terug te bekijken, want omdat we in onze uitzending muziek draaien, draait het copyright-mechanisme van YouTube overuren. Dus dat is er dit jaar niet, maar we denken wel na wat we daar in de toekomst mee kunnen.”

Wanneer ben jij komende week tevreden?

“Als we een leuke mix kunnen laten horen. Een leuke mix van muziek, interviews en sfeer. Dat we echt dat Eurosonic-gevoel in de huiskamers kunnen brengen. En dat we als team aan teambuilding kunnen doen. Dat we, door samen te werken, elkaar leren te kennen, en mooie dingen gaan maken. Dan ben ik tevreden.”

Tot slot. Eén van de grootste vragen rond Eurosonic Noorderslag is wie de Popprijs 2023 gaat winnen. Op wie zet jij je geld?

“Oef. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat Froukje een grote kans maakt. Of Son Mieux. Vorig jaar werden zij het net niet. Dit jaar zou een revanche kunnen zijn. Ik denk niet dat Joost Klein het wordt, de zanger die namens Nederland naar het Songfestival gaat. Hij moet zich nog bewijzen. Dat zag je bijvoorbeeld met The Common Linnets ook. Maar het gaat zeker spannend worden!”

Tijdens Eurosonic is OOG Radio van woensdag tot en met zaterdag van 17.00 uur tot 23.00 uur live te beluisteren vanaf het festival. Dit volgen kan via de FM 106.6MHz, of via de website van OOG Tv.